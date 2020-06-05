***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.06.2020 16:39
***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlşkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Turkcell Superonline İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 20200414_TCELL_2020SukukLimit_HukukcuRaporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849486
BIST
17:55110.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 501,86
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:556,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:557,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:55365,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -6,82
|Açılış
|: 365,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.683.997
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.881.738
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|283.698
|% 10,00
|
|KARTN
|493,50
|36.696.407
|% 9,98
|
|RTALB
|18,73
|45.589.645
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|18.060.307
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,25
|7.876.344
|% -7,21
|
|THYAO
|12,75
|878.920.284
|% 1,27
|
|TUPRS
|89,15
|575.417.386
|% 3,00
|
|PETKM
|3,77
|422.108.303
|% -2,33
|
|BIMAS
|67,35
|400.912.081
|% -2,39
|
|MPARK
|17,25
|301.009.173
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,64
|251.509.943
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|422.108.303
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,33
|134.417.063
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|116.770.307
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,43
|218.364.248
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6019
|8,6451
|% 1,44
|
|Frank
|7,0184
|7,0607
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8008
|1,8098
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|-39,86
|
|Altın Gr.
|365
|366
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|2.373
|2.404
|-43,80
|
|Tam
|2.443
|2.470
|-48,80
|
|Yarım
|1.192
|1.207
|-22,00
|
|Çeyrek
|596
|604
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,28
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|2,10
|