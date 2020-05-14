***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 14:50
***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ilgi :08.05.2020 tarihli açıklamamız.
Şirketimizin ihraçcı, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, planlanan kira sertifikası ihracımız, fon kullanıcısı şirketin tercihi ile talep toplama süreci öncesinde iptal edilmitir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844971
BIST
14:5099.007
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.152,45
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
14:506,9667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:507,5214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:50384,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,67
|Açılış
|: 384,57
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.912.404
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|26.561.445
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|126.232.669
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|129.059.053
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.820.805
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,94
|1.200.631.868
|% 0,98
|
|ECILC
|5,47
|707.638.571
|% -8,22
|
|GARAN
|7,73
|485.885.008
|% -2,15
|
|SASA
|9,22
|358.004.517
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,42
|271.181.462
|% -0,82
|
|IEYHO
|0,62
|84.511.348
|% 3,33
|
|ECILC
|5,47
|707.638.571
|% -8,22
|
|KRDMD
|2,42
|271.181.462
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,06
|114.364.673
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,15
|107.858.322
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4660
|8,5085
|% -0,52
|
|Frank
|7,1209
|7,1638
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8482
|1,8574
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.517
|-1,80
|
|Tam
|2.546
|2.582
|-1,80
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-0,90
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|0,87
|
Seans Raporu
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15:00MAVI
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