***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TCELL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarilgi :08.05.2020 tarihli açıklamamız.Şirketimizin ihraçcı, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, planlanan kira sertifikası ihracımız, fon kullanıcısı şirketin tercihi ile talep toplama süreci öncesinde iptal edilmitir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844971BIST