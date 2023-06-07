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***HLVKS* *TFNVK* *SEKFA* *SMRVA* *QNBFB* *KLVKS* *FBBNK* *VESBE* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

07.06.2023 17:37
***HLVKS* *TFNVK* *SEKFA* *SMRVA* *QNBFB* *KLVKS* *FBBNK* *VESBE* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***HLVKS******TFNVK******SEKFA******SMRVA******QNBFB******KLVKS******FBBNK******VESBE******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SKYMD, HLVKS, SEKFA, SMRVA, KLVKS, QNBFB, TFNVK, FBBNK, VESBE]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD82319 31.382.000 07.06.2023 11.08.2023 09.06.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA92339 150.000.000 07.06.2023 12.09.2023 09.06.2023
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH82314 32.000.000 07.06.2023 02.08.2023 09.06.2023
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY92322 20.000.000 07.06.2023 11.09.2023 09.06.2023
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK92330 70.000.000 07.06.2023 06.09.2023 09.06.2023
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72350 730.450.000 07.06.2023 28.07.2023 09.06.2023
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK12414 500.000.000 07.06.2023 10.01.2024 09.06.2023
- Fibabanka A.Ş. FBBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFIBA82319 220.000.000 07.06.2023 10.08.2023 09.06.2023
- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. VESBE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVEST92326 246.000.000 07.06.2023 01.09.2023 09.06.2023


İlgili Şirketler [SKYMD, HLVKS, SEKFA, SMRVA, KLVKS, QNBFB, TFNVK, FBBNK, VESBE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156812


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Yarım 4.753 4.878 251,00  
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