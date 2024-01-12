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***HLVKS* *YKBNK* *VAKBN* *ISMEN* *DZYMK* *SELEC* *ARZUM* *MRBKF* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

12.01.2024 17:34
***HLVKS* *YKBNK* *VAKBN* *ISMEN* *DZYMK* *SELEC* *ARZUM* *MRBKF* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***HLVKS******YKBNK******VAKBN******ISMEN******DZYMK******SELEC******ARZUM******MRBKF******HALKB******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, MRBKF, HLVKS, ARZUM, ISMEN, VAKBN, KTKVK, DZYMK, SELEC, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52413 2.410.000.000 12.01.2024 03.05.2024 16.01.2024
- Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. MRBKF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMBKF22517 700.000.000 12.01.2024 06.02.2025 16.01.2024
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42433 400.000.000 03.01.2024 03.04.2024 16.01.2024
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV72414 200.000.000 12.01.2024 10.07.2024 16.01.2024
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD42416 355.350.000 12.01.2024 16.04.2024 16.01.2024
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB42414 49.462.069 12.01.2024 19.04.2024 16.01.2024
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK42429 500.000.000 12.01.2024 17.04.2024 16.01.2024
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY72421 200.000.000 12.01.2024 10.07.2024 16.01.2024
- Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. SELEC Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSLEC12511 3.500.000.000 12.01.2024 08.01.2025 16.01.2024
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42426 366.000.000 12.01.2024 05.04.2024 16.01.2024


İlgili Şirketler [HALKB, MRBKF, HLVKS, ARZUM, ISMEN, VAKBN, KTKVK, DZYMK, SELEC, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239118


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