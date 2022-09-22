***HLY* *HALKI* *ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
22.09.2022 19:10
***HLY******HALKI******ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nin VII-128.1 nolu Pay Tebligi'nin 29. Maddesinin 4. Fikrasi uyarinca hazirlanan Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Fiyat Tespit Raporuna Iliskin 2. Degerlendirme Raporu ekte yer almaktadir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064758
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0908
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05986,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,45
|Açılış
|: 986,97
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3287
|18,3421
|% 0,08
|
|Euro
|18,0663
|18,1166
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,6135
|20,7169
|% 0,09
|
|Frank
|18,6624
|18,7749
|% -1,21
|
|Riyal
|4,8610
|4,8854
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-1,88
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.663
|6.778
|-18,00
|
|Yarım
|3.247
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,02
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem