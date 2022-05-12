***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.187.657.096 988.728.728Satışların Maliyeti14 -1.095.422.265 -898.251.441TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.234.831 90.477.287Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 0 2.291.924Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 2.291.924Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -1.390.158 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-1.390.158 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.390.158 2.291.924BRÜT KAR (ZARAR)90.844.673 92.769.211Genel Yönetim Giderleri15 -25.020.283 -17.429.233Pazarlama Giderleri15 -16.159.305 -14.883.121Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler836.506 485.676Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.269 -719.449ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.482.322 60.223.084FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.482.322 60.223.084Finansman Gelirleri16 51.386.555 48.343.273Finansman Giderleri16 -22.106.155 -26.911.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)79.762.722 81.654.559Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.499.946 -16.430.040Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -15.754.021 -16.905.005Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -2.745.925 474.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)61.262.776 65.224.519DÖNEM KARI (ZARARI)61.262.776 65.224.519Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları61.262.776 65.224.519Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.779.484 129.481.820Dönem Karı (Zararı)61.262.776 65.224.519Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.511.168 2.588.267Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8_9_10 2.437.260 1.188.495Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.918.533 5.255.412Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.344.571 -20.285.680Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -33.010.302 -44.526.440Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 18.665.731 24.240.760Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 18.499.946 16.430.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-134.308.177 39.818.515Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-98.044.693 30.730.493Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.377.772 16.204.034Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-280.995 -16.390Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-280.995 -16.390Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.971.250 124.395.928İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.575.967 -131.495.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-64.534.233 107.631.301Alınan Faiz33.528.524 43.436.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-699.598 -3.167.283Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -26.074.177 -18.418.412YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.904.464 -1.687.539İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-192.453 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 214.750Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 214.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.712.011 -1.902.289Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.468.348 -1.789.789Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.243.663 -112.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.336.849 -157.859.119Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.011.408 0Kredilerden Nakit Girişleri30.011.408 0Ödenen Temettüler13 0 -134.000.000Ödenen Faiz-18.674.559 -23.859.119YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.347.099 -30.064.838Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.017.105 25.504.622NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.329.994 -4.560.216DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 243.068.760 179.500.374DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 193.738.766 174.940.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 252.826.881 318.368.157Finansal Yatırımlar4 141.618.530 30.450.138Ticari Alacaklar5_6 467.057.641 373.817.904İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 969.232 388.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar466.088.409 373.429.414Diğer Alacaklar48.236.729 35.974.233Peşin Ödenmiş Giderler8.475.896 6.664.697ARA TOPLAM918.215.677 765.275.129TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR918.215.677 765.275.129DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 2.655.602 2.426.584Maddi Duran Varlıklar8 12.589.032 12.010.945Kullanım Hakkı Varlıkları10 8.816.050 7.187.819Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 4.043.307 1.136.349Ertelenmiş Vergi Varlığı12 2.963.566 5.709.491Diğer Duran Varlıklar1.692.630 4.566.493TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.760.187 33.037.681TOPLAM VARLIKLAR950.975.864 798.312.810KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 30.011.408 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 30.011.408 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 30.011.408 0Ticari Borçlar5_6 518.207.711 307.236.461İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 135.009.075 2.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 383.198.636 307.233.990Diğer Borçlar11.839.627 18.704.588Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler5.866.015 4.938.062Diğer Sözleşme Yükümlülükleri10 5.866.015 4.938.062Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 12.103.835 22.423.991Kısa Vadeli Karşılıklar9.766.827 8.489.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.875.661 6.384.647Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.891.166 2.104.392ARA TOPLAM587.795.423 361.792.141TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER587.795.423 361.792.141UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 3.445.573 3.026.290Diğer Sözleşme Yükümlülükleri10 3.445.573 3.026.290Uzun Vadeli Karşılıklar4.717.704 4.776.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.163.277 7.802.847TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER595.958.700 369.594.988ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar355.017.164 428.717.822Ödenmiş Sermaye13 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.546.075 1.509.509Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 2.351.928 2.315.362Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler97.792.814 73.246.202Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları44.415.499 2.305.761Net Dönem Karı veya Zararı61.262.776 201.656.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR355.017.164 428.717.822TOPLAM KAYNAKLAR950.975.864 798.312.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler40.158.407 146.937.347 -187.095.754 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.321 65.224.519 65.217.198 65.217.198Dönem Karı (Zararı)65.224.519 65.224.519 65.224.519Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.321 -7.321 -7.321Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları12 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutarerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 4.684.684 73.246.202 48.305.761 65.224.519 295.461.166 295.461.166Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 1.509.509 73.246.202 2.305.761 201.656.350 428.717.822 428.717.822Transferler24.546.612 177.109.738 -201.656.350Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)229.019 61.262.776 61.491.795 61.491.795Dönem Karı (Zararı)61.262.776 61.262.776 61.262.776Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)229.019 229.019 229.019Kar Payları13 -135.000.000 -135.000.000 -135.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-192.453 -192.453 -192.453Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 1.546.075 97.792.814 44.415.499 61.262.776 355.017.164 355.017.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)61.262.776 65.224.519DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar229.019 -7.321Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 229.019 -7.321Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)229.019 -7.321TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.491.795 65.217.198Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları61.491.795 65.217.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030033BIST