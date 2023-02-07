Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLY* *HALKI* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.02.2023 18:23
***HLY* *HALKI* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***HLY******HALKI******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Başlatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLY, HALKI

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 40.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 07.02.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,
- Geri alım için ayrılabilecek fon tutarının, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 250.000.000 TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
- Geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 40.000.000 adet (40.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
- Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılacak işlemler hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110840


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.505
Değişim :  -8,62% |  -424,84
Açılış :  4.904  
Önceki Kapanış :  4.930  
En Yüksek
4.904 En Düşük
4.485
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 2.964,50 302.370.375 % 10,00  
NIBAS 15,74 100.513.938 % 9,99  
CMBTN 506,70 115.481.320 % 9,98  
OYAKC 24,92 2.314.635.355 % 9,97  
AFYON 7,84 366.397.363 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8233 18,8334 % 0,05  
Euro 20,1851 20,2116 % 0,07  
Sterlin 22,5939 22,7072 % -0,03  
Frank 20,3361 20,4586 % -0,01  
Riyal 5,0015 5,0266 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.874 3,07  
Altın Gr. 1.133 1.133 1,03  
Cumhuriyet 7.653 7.768 -9,00  
Tam 7.690 7.763 8,00  
Yarım 3.757 3.799 4,00  
Çeyrek 1.878 1.899 2,00  
Gümüş.Ons 22,16 22,19 0,00  
Gümüş Gr. 13,40 13,43 -0,00  
B. Petrol 84,08 84,08 -0,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru