***HLY* *HALKI* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***HLY******HALKI******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Başlatılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HLY, HALKIGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 40.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 07.02.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,- Geri alım için ayrılabilecek fon tutarının, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 250.000.000 TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,- Geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 40.000.000 adet (40.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,- Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,- Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılacak işlemler hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110840BIST