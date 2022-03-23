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***HLY* *HALKI* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2022 18:05
***HLY* *HALKI* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İli


***HLY******HALKI******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKI, HLY

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.020.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.530.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 16.501.643,133 8.250.821,567 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 Nâma A Grubu, HLGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRHLGY00026 0
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 1.003.498.356,867 501.749.178,434 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 Hamiline B Grubu, HLGYO(RÜÇHAN), TRRHLGY00018 546.613,335

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.020.000.000 510.000.000,000 50,00000 546.613,335

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Halk Bankası A.Ş. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.03.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.03.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 24.02.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.03.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin 510.000.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle, 1.020.000.000.-TL'den 1.530.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin başlatılan bedelli sermaye artırım süreci neticesinde
-Nakit olarak artırılan 510.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen paylardan, tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle, yeni pay alma hakları kullanma süresinde (02.03.2022 – 16.02.2022) 509.453.518,33 TL,
-15 günlük rüçhan hakkı kullanım süresi sonrası kalan 546.613,335 adet nominal kullanılmayan payın ise 18-21 Mart 2022 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 972.981,90 TL olmak üzere toplam 510.426.500,23 TL fon sağlanmıştır.
Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2022 tarihli toplantısında
-Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere, 1.530.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni halinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına ve diğer gerekli işlemlerin yapılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012454


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