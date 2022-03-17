***HLY* *HALKI* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
17.03.2022 10:38
***HLY******HALKI******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.020.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve % 50 oranında olmak üzere 510.000.000.-TL artışla 1.530.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.03.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.03.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 546.613,335 TL olup, kalan paylar, 18 -21 Mart 2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.halkgyo.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010997
BIST
11:372.122
En Yüksek
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|: 1,61%
|| 33,54
|Açılış
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2.128
En Düşük
2.104
11:3714,6815
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|: 915,58
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916,58
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:35
|YEOTK
|62,75
|7.299.770
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.875.116
|% 9,33
|
|CMBTN
|201,50
|5.391.801
|% 7,41
|
|GZNMI
|27,02
|52.902.321
|% 7,14
|
|OYLUM
|5,25
|5.496.662
|% 7,14
|
|PKENT
|393,30
|45.162.956
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.644.200
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,95
|1.375.978.384
|% 3,89
|
|EREGL
|35,64
|1.349.291.226
|% 3,97
|
|THYAO
|27,98
|986.612.603
|% 1,01
|
|GARAN
|11,93
|793.984.404
|% 0,59
|
|FROTO
|296,60
|541.171.664
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,27
|215.125.277
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,95
|1.375.978.384
|% 3,89
|
|CEMAS
|1,14
|76.330.534
|% 2,70
|
|GARAN
|11,93
|793.984.404
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,87
|249.416.063
|% 1,84
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6730
|14,6818
|% 0,45
|
|Euro
|16,2327
|16,2566
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,2955
|19,3923
|% 0,78
|
|Frank
|15,5489
|15,6426
|% 0,57
|
|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,48
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|11:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.941
|1.941
|13,52
|
|Altın Gr.
|915
|915
|10,59
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,99
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