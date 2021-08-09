***HLY* *HALKI* *SNGYO* *KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 09:46
***HLY******HALKI******SNGYO******KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KZBGY, SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955803
BIST
10:331.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.442
En Düşük
1.437
10:338,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
10:3310,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0145
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2070
En Düşük
10,1261
10:33485,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,54
|Açılış
|: 485,98
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler10:33
|SANKO
|11,35
|15.458.585
|% 9,98
|
|SAFKR
|10,28
|19.793.143
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|5.205.638
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|13.899.354
|% 9,86
|
|IDGYO
|5,28
|16.685.989
|% 9,77
|
|EDIP
|3,99
|869.190
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,51
|2.562.932
|% -4,87
|
|ISBIR
|4.760,20
|223.729
|% -4,80
|
|UZERB
|36,20
|21.611
|% -4,74
|
|SISE
|8,25
|370.712.698
|% 3,13
|
|GARAN
|9,32
|274.098.662
|% 0,98
|
|GENIL
|13,53
|245.394.455
|% 4,08
|
|AKBNK
|5,50
|127.903.770
|% 1,29
|
|FROTO
|177,80
|108.249.461
|% 0,28
|
|SISE
|8,25
|370.712.698
|% 3,13
|
|GARAN
|9,32
|274.098.662
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,48
|72.627.749
|% 0,40
|
|AKBNK
|5,50
|127.903.770
|% 1,29
|
|GENIL
|13,53
|245.394.455
|% 4,08
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6346
|8,6379
|% 0,26
|
|Euro
|10,1645
|10,1692
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9582
|12,0181
|% 0,35
|
|Frank
|9,4040
|9,4607
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2978
|2,3094
|% 0,32
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-10,99
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,90
|68,90
|-1,80
|
Seans Raporu
10:33
daha fazla
-
10:47DAGI
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 563, 937 adet işlem
-
10:46SANKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 323 adet işlem
-
10:44CANTE
Yüzde 4.40 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 406 adet işlem
-
10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, SASA, KOZAL
-
10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TTKOM, AKBNK