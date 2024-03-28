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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2024 16:45
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
İBRAHİM NAMIK AKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
CAMILLE MICHEL EL ASMAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BURÇİN OZAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEMA ÇETİNKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
CEM ÖKSÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ERCAN OĞUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
AYBERK MURAT AKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Süleyman Selim Kervancı Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Namık Aksel Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Camille Michel El Asmar Yönetim Kurulu Üyesi
Burçin Ozan Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Çetinkaya Yönetim Kurulu Üyesi
Tunç Ural Satış Direktörü
Ebru Güner Birim Yöneticisi
Hüseyin Zavalsız Birim Yöneticisi
Selin Kosa Kıdemli Birim Yöneticisi
Teoman Asım Aker Birim Yöneticisi
Emine Ulaba Kıdemli Birim Yöneticisi
Nihal Avcı Yönetici Yardımcısı
Hasan Bingöl Kıdemli Uzman
Merve Büyükbayram Kıdemli Uzman
Damla Özgün Teftiş Yöneticisi
Burak Özman Yönetici Yardımcısı
Ahmet Cihan Saraoğlu Direktör Yardımcısı
Işıl Alptürk Birim Yöneticisi
Sena Edik Yönetici Yardımcısı
Banu Kartal Yönetici Yardımcısı
Özlem Türe Yönetici Yardımcısı
Çiğdem Özgider Yönetici Yardımcısı
Ercan Oğul Yönetim Kurulu Üyesi
Ayberk Murat Akalın Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263771


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Paladyum 1.017,57 1.021,50 % 0,66  
Brent Pet. 86,27 86,27 % 0,66  
Altın Ons 2.205,76 2.206,01 % 0,66  
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