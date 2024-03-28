***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiİBRAHİM NAMIK AKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiCAMILLE MICHEL EL ASMAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiBURÇİN OZAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSEMA ÇETİNKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiCEM ÖKSÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiERCAN OĞUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiAYBERK MURAT AKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSüleyman Selim Kervancı Yönetim Kurulu Başkanıİbrahim Namık Aksel Yönetim Kurulu Başkan VekiliCamille Michel El Asmar Yönetim Kurulu ÜyesiBurçin Ozan Yönetim Kurulu ÜyesiCem Öksün Yönetim Kurulu ÜyesiSema Çetinkaya Yönetim Kurulu ÜyesiTunç Ural Satış DirektörüEbru Güner Birim YöneticisiHüseyin Zavalsız Birim YöneticisiSelin Kosa Kıdemli Birim YöneticisiTeoman Asım Aker Birim YöneticisiEmine Ulaba Kıdemli Birim YöneticisiNihal Avcı Yönetici YardımcısıHasan Bingöl Kıdemli UzmanMerve Büyükbayram Kıdemli UzmanDamla Özgün Teftiş YöneticisiBurak Özman Yönetici YardımcısıAhmet Cihan Saraoğlu Direktör YardımcısıIşıl Alptürk Birim YöneticisiSena Edik Yönetici YardımcısıBanu Kartal Yönetici YardımcısıÖzlem Türe Yönetici YardımcısıÇiğdem Özgider Yönetici YardımcısıErcan Oğul Yönetim Kurulu ÜyesiAyberk Murat Akalın Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263771BIST