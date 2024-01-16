***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2024 10:00
***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HTTBT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HTTBT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240761
BIST
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10:268.038
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,44
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
8.037
En Yüksek
8.090
10:2630,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0396
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,3207
En Düşük
29,9740
10:2632,9086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0592
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4453
En Düşük
32,6927
10:261.983,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.983,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.978,15
BIST En Aktif Hisseler10:26
|DARDL
|6,06
|58.986.251
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|190.422.054
|% 9,96
|
|YAYLA
|7,90
|7.823.269
|% 9,87
|
|VKFYO
|37,62
|126.906.098
|% 7,55
|
|PKENT
|284,50
|69.836.310
|% 6,55
|
|SNPAM
|101,70
|998.897
|% -10,00
|
|PAPIL
|78,00
|17.015.647
|% -9,41
|
|BTCIM
|92,65
|106.714.236
|% -8,18
|
|POLHO
|12,86
|13.596.737
|% -4,81
|
|IZFAS
|13,73
|9.026.179
|% -4,79
|
|ISCTR
|25,28
|1.124.955.193
|% 0,32
|
|TUPRS
|143,00
|881.923.720
|% 1,49
|
|THYAO
|251,25
|866.883.167
|% -0,79
|
|AKBNK
|42,96
|642.564.431
|% -0,51
|
|YKBNK
|22,22
|615.917.640
|% -0,89
|
|ISCTR
|25,28
|1.124.955.193
|% 0,32
|
|EKGYO
|8,44
|340.323.224
|% 2,06
|
|YKBNK
|22,22
|615.917.640
|% -0,89
|
|ADESE
|2,37
|60.031.584
|% 4,87
|
|SKBNK
|5,06
|107.350.538
|% 4,33
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0971
|30,1028
|% 0,13
|
|Euro
|32,8942
|32,9086
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,0107
|38,2014
|% -0,35
|
|Frank
|34,8598
|35,0698
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0018
|8,0420
|% 0,14
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|912,56
|914,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,28
|969,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,15
|78,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,60
|2.048,92
|% 0,66
|