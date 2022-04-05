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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2022 18:55
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz 05.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde 05.04.2022 tarihli dilekçeleri ile 05.04.2022 tarihi itibariyle kendi istekleriyle, görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Atilla LİSE ile Sn. Ali UZUN'un istifalarının kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ekinde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilke ile düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde boşalan üyeliklere mevzuat ile öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilen ve bağımsızlık beyanında bulunan ve muvafakatlerini sunan Sn. Günseli Tarhan ile Sn. Turgut Gürsoy'un ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde, yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere, seçilmelerine karar verilmiştir.  
Şirketimizin bir kısım paylarının halka arzına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İzahname'de de yer verildiği üzere, Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO (Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı)'nı seçme imtiyazı A Grubu Paylara ait olup, her iki görev de A Grubu payların çoğunluğuna sahip olan Sn. Fatma Nur Gökman tarafından yürütülmektedir.Sn. Fatma Nur Gökman, aynı zamanda Şirket'in kurucu ortağı olarak 28 yıldır Şirket'in yönetim ve temsil görevlerini üstlenmiş, Şirketin ve ürünlerinin uluslararası alanda  bugünkü konumuna ve global tercih seviyesine gelmesi için gerekli stratejik kararları vizyoner bakışı ile almış,sürdürülebilir düzenlerin, yönetici ekiplerin ve lider kadroların oluşmasını ve desteklenmesini sağlamıştır. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan Sn. Gökman'ın bilgi birikimi ve deneyiminin bundan sonra da Şirket'in yönetiminde etkinlik sağlaması ve önemli bir katma değer yaratması hedeflenmektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016080


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