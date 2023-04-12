***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023/08 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde 12.04.2023 tarihli dilekçesi ile 12.04.2023 tarihi itibariyle kendi isteğiyle, görevinden istifa eden yönetim kurulu üyemiz Sn. Nasuh Nazif ÇETİN'in istifasının kabulüne ve istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Ali UZUN'un atanmasına, iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite üyeliğinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137038BIST