***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 18:20
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023/08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde 12.04.2023 tarihli dilekçesi ile 12.04.2023 tarihi itibariyle kendi isteğiyle, görevinden istifa eden yönetim kurulu üyemiz Sn. Nasuh Nazif ÇETİN'in istifasının kabulüne ve istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Ali UZUN'un atanmasına, iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite üyeliğinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137038
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|ZRGYO
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|BURVA
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|20.630.683
|% 10,00
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|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
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|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
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|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
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|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
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|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
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|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
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|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
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|AVHOL
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|74.987.001
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|THYAO
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|5.291.064.638
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|EREGL
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|3.079.691.436
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|ISCTR
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|2.874.787.821
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|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
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|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
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|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
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|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
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|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
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|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
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|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,3092
|19,3137
|% 0,15
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|Euro
|21,2359
|21,2451
|% 1,04
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|Sterlin
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|24,1658
|% 0,58
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|Frank
|21,4740
|21,6034
|% 0,91
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|Riyal
|5,1331
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|% 0,09
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|18:05
|Alış
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|2.015
|2.015
|11,17
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|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|8,48
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
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|Tam
|8.601
|8.677
|60,00
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|Yarım
|4.201
|4.246
|29,00
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|Çeyrek
|2.100
|2.123
|15,00
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|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,41
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|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,28
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|B. Petrol
|87,33
|87,33
|1,72
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