***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.08.2022 22:43
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055703
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0110
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9639
En Düşük
17,9419
18:0518,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2634
En Düşük
18,2392
18:051.027,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.027,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.028,23
En Düşük
1.026,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9490
|17,9647
|% 0,04
|
|Euro
|18,2316
|18,2644
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,5827
|21,6909
|% -0,03
|
|Frank
|18,8973
|19,0112
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7681
|4,7920
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.781
|-0,11
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.956
|-36,00
|
|Yarım
|3.356
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,72
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|-4,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
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17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem