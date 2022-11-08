***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2022 18:41
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hülya Yıldırım Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 25.08.2022 (+90) 212 276-1500 investor@hititcs.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923803-925217
Seyit Kan Muhasebe Müdürü 25.08.2022 (+90) 212 276-1500 investor@hititcs.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078269
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1120
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1804
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7255
En Düşük
18,4643
18:051.017,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 22,79
|Açılış
|: 1.017,93
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.021,53
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5826
|18,5890
|% 0,61
|
|Euro
|18,7060
|18,7154
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,3761
|21,4833
|% 0,75
|
|Frank
|18,7851
|18,8983
|% 0,89
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|32,09
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|18,47
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.776
|6.835
|87,00
|
|Yarım
|3.302
|3.342
|43,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|0,40
|
|B. Petrol
|97,53
|97,53
|-0,39
|