***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:45
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929262
BIST
17:591.379
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -28,86
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.379
17:598,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:599,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0653
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:59461,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,51
|Açılış
|: 462,11
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FENER
|31,90
|25.535.248
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.708.391
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.629
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|642.303
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|79.508.381
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.838.327
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.362.307
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|576.088
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|37.771.248
|% -9,99
|
|EREGL
|18,20
|1.615.356.143
|% -0,76
|
|PETKM
|6,60
|1.524.652.463
|% 4,27
|
|GARAN
|7,01
|1.150.074.183
|% -3,71
|
|QUAGR
|26,22
|821.828.973
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,31
|738.476.334
|% -1,75
|
|PETKM
|6,60
|1.524.652.463
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,87
|381.965.198
|% -1,06
|
|GARAN
|7,01
|1.150.074.183
|% -3,71
|
|ODAS
|3,02
|484.884.168
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,09
|282.123.719
|% -3,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0855
|8,0901
|% 0,40
|
|Euro
|9,7298
|9,7378
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2813
|11,3379
|% 1,43
|
|Frank
|8,8033
|8,8563
|% 0,92
|
|Riyal
|2,1504
|2,1612
|% 0,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,28
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-0,04
|