***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.08.2023 18:27
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 11/08/2023 16/08/2023 10894
8 23/12/2022 28/12/2022 10735
9 ve 12 04/08/2021 09/08/2021 10383
8 16/04/2020 20/04/2020 10062
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186134
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0237
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.654,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.654,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
|
|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
|
|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0727
|27,0804
|% 0,09
|
|Euro
|29,4918
|29,5089
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,3868
|34,5592
|% 0,43
|
|Frank
|30,6770
|30,8618
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1964
|7,2325
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-2,00
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|1,28
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.076
|11.163
|-21,00
|
|Yarım
|5.555
|5.607
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,63
|0,04
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
-
17:58EDATA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 097 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 316 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 134, 316.00 milyon TL de
-
17:55ORGE
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 509 adet işlem