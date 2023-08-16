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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

16.08.2023 18:27
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 11/08/2023 16/08/2023 10894
8 23/12/2022 28/12/2022 10735
9 ve 12 04/08/2021 09/08/2021 10383
8 16/04/2020 20/04/2020 10062



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186134


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COSMO 146,30 30.955.469 % 10,00  
DIRIT 7,81 1.857.585 % 10,00  
ISKPL 9,68 146.559.112 % 10,00  
ULUFA 9,79 149.592.234 % 10,00  
KMPUR 83,05 971.081.908 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0727 27,0804 % 0,09  
Euro 29,4918 29,5089 % 0,01  
Sterlin 34,3868 34,5592 % 0,43  
Frank 30,6770 30,8618 % 0,08  
Riyal 7,1964 7,2325 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 -2,00  
Altın Gr. 1.654 1.655 1,28  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -7,00  
Tam 11.076 11.163 -21,00  
Yarım 5.555 5.607 -11,00  
Çeyrek 2.769 2.804 -5,00  
Gümüş.Ons 22,49 22,51 -0,02  
Gümüş Gr. 19,60 19,63 0,04  
B. Petrol 84,66 84,66 -0,23  
Seans Raporu 18:05
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