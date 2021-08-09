***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:19
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.042.730 -1.274.480 -1.027.271 -841.984
Pazarlama Giderleri
12 -8.538 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 683.117 193.507 220.653 157.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -100.129 -86.137 -27.556 -54.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.468.280 -1.167.110 -834.174 -739.515
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.468.280 -1.167.110 -834.174 -739.515
Finansman Gelirleri
15 91.011 122.711 72.968 101.705
Finansman Giderleri
15 -5.729 -64.619 -3.362 -5.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.382.998 -1.109.018 -764.568 -643.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.382.998 -1.109.018 -764.568 -643.347
DÖNEM KARI (ZARARI)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,04610000 -0,04160000 -0,02550000 -0,02140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.301.596 -2.339.998
Dönem Karı (Zararı)
-1.382.998 -1.109.018
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 -1.382.998 -1.109.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.657 38.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 69.250 31.702
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.407 6.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.407 6.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-998.255 -1.269.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.233 -87.377
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 -76.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.233 -10.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -843.756 64.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.779 64.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.779 64.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -194.007 93.652
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.050 -1.631.715
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.590 -1.690.918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 26.640 59.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.446 228.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.276 228.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.722 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.301.596 -2.339.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.444.928 -2.383.382
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
17 -1.444.928 -2.339.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -44.382
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -36.063
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.940.107 8.352.858
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4.000.000 8.380.132
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.622 -32.811
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -65.622 -32.811
Ödenen Faiz
9 5.729 5.537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.583 3.629.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.583 3.629.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.052.172 424.453
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.245.755 4.053.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.245.755 5.052.172
Diğer Alacaklar
0 4.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 4.233
Peşin Ödenmiş Giderler
968.425 124.669
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 968.425 124.669
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
37.127 28.851
ARA TOPLAM
6.251.307 5.209.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.251.307 5.209.925
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
17 81.605.928 80.161.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
81.605.928 80.161.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 81.605.928 80.161.000
Diğer Alacaklar
8.750 8.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.750 8.750
Maddi Duran Varlıklar
8 41.549 46.802
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 89.891 149.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.641 42.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.783.759 80.408.081
TOPLAM VARLIKLAR
88.035.066 85.618.006
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.790 124.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.790 124.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 98.790 124.441
Ticari Borçlar
9.297 7.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.297 7.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 110.813 304.820
Diğer Borçlar
44.324 20.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 2.615 5.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 41.709 15.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
71.408 53.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 71.408 53.686
ARA TOPLAM
334.632 510.739
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.632 510.739
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 34.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 34.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 34.242
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.968 36.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 48.968 36.189
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.968 70.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
383.600 581.170
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.651.466 85.036.836
Ödenmiş Sermaye
13 30.000.000 30.000.000
Sermaye Avansı
13 4.000.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 130.402 130.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.525 -17.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.525 -17.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -19.525 -17.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
520.988 520.988
Yasal Yedekler
13 520.988 520.988
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 54.402.599 28.166.241
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -1.382.998 26.236.358
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.651.466 85.036.836
TOPLAM KAYNAKLAR
88.035.066 85.618.006
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848
Transferler
13 6.796.667 -6.796.667 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -17.553 -1.109.018 -1.126.571 -1.126.571
Sermaye Arttırımı
13 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 130.402 -18.204 520.988 28.166.241 -1.109.018 57.690.409 57.690.409
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 85.036.836
Transferler
13 26.236.358 -26.236.358 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -2.372 -1.382.998 -1.385.370 -1.385.370
Sermaye Avansı
13 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 4.000.000 130.402 -19.525 520.988 54.402.599 -1.382.998 87.651.466 87.651.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.382.998 -1.109.018 -764.568 -643.347
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.372 -17.553 -676 -1.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.372 -17.553 -676 -1.509
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.372 -17.553 -676 -1.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.385.370 -1.126.571 -765.244 -644.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.385.370 -1.126.571 -765.244 -644.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956171
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