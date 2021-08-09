***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri12 -2.042.730 -1.274.480 -1.027.271 -841.984Pazarlama Giderleri12 -8.538 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 683.117 193.507 220.653 157.155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -100.129 -86.137 -27.556 -54.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.468.280 -1.167.110 -834.174 -739.515FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.468.280 -1.167.110 -834.174 -739.515Finansman Gelirleri15 91.011 122.711 72.968 101.705Finansman Giderleri15 -5.729 -64.619 -3.362 -5.537SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.382.998 -1.109.018 -764.568 -643.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.382.998 -1.109.018 -764.568 -643.347DÖNEM KARI (ZARARI)Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,04610000 -0,04160000 -0,02550000 -0,02140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.301.596 -2.339.998Dönem Karı (Zararı)-1.382.998 -1.109.018Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16 -1.382.998 -1.109.018Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler79.657 38.063Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 69.250 31.702Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.407 6.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 10.407 6.361İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-998.255 -1.269.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.233 -87.377İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 -76.607İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 4.233 -10.770Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -843.756 64.030Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.779 64.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.779 64.076Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -194.007 93.652Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.050 -1.631.715İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -2.590 -1.690.918İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 26.640 59.203İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.446 228.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.276 228.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.722 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.301.596 -2.339.998YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.444.928 -2.383.382İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları17 -1.444.928 -2.339.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -44.382Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -36.063Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.319FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.940.107 8.352.858Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri4.000.000 8.380.132Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.622 -32.811Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -65.622 -32.811Ödenen Faiz9 5.729 5.537YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)193.583 3.629.478NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)193.583 3.629.478DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.052.172 424.453DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.245.755 4.053.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.245.755 5.052.172Diğer Alacaklar0 4.233İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 4.233Peşin Ödenmiş Giderler968.425 124.669İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 968.425 124.669Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar37.127 28.851ARA TOPLAM6.251.307 5.209.925TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.251.307 5.209.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17 81.605.928 80.161.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar81.605.928 80.161.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17 81.605.928 80.161.000Diğer Alacaklar8.750 8.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.750 8.750Maddi Duran Varlıklar8 41.549 46.802Kullanım Hakkı Varlıkları9 89.891 149.361Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.641 42.168TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.783.759 80.408.081TOPLAM VARLIKLAR88.035.066 85.618.006KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar98.790 124.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar98.790 124.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 98.790 124.441Ticari Borçlar9.297 7.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.297 7.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 110.813 304.820Diğer Borçlar44.324 20.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 2.615 5.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 41.709 15.069Kısa Vadeli Karşılıklar71.408 53.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 71.408 53.686ARA TOPLAM334.632 510.739TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER334.632 510.739UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 34.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 34.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 34.242Uzun Vadeli Karşılıklar48.968 36.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 48.968 36.189TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.968 70.431TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER383.600 581.170ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.651.466 85.036.836Ödenmiş Sermaye13 30.000.000 30.000.000Sermaye Avansı13 4.000.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 130.402 130.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.525 -17.153Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.525 -17.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -19.525 -17.153Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988 520.988Yasal Yedekler13 520.988 520.988Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 54.402.599 28.166.241Net Dönem Karı veya Zararı16 -1.382.998 26.236.358TOPLAM ÖZKAYNAKLAR87.651.466 85.036.836TOPLAM KAYNAKLAR88.035.066 85.618.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848Transferler13 6.796.667 -6.796.667 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -17.553 -1.109.018 -1.126.571 -1.126.571Sermaye Arttırımı13 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 130.402 -18.204 520.988 28.166.241 -1.109.018 57.690.409 57.690.409Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 85.036.836Transferler13 26.236.358 -26.236.358 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -2.372 -1.382.998 -1.385.370 -1.385.370Sermaye Avansı13 4.000.000 4.000.000 4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 4.000.000 130.402 -19.525 520.988 54.402.599 -1.382.998 87.651.466 87.651.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.382.998 -1.109.018 -764.568 -643.347DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.372 -17.553 -676 -1.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.372 -17.553 -676 -1.509Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.372 -17.553 -676 -1.509TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.385.370 -1.126.571 -765.244 -644.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.385.370 -1.126.571 -765.244 -644.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956171BIST