***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artışı ve süre uzatımı ile SPK başvurusu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 70.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 17.04.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 14.04.2023 tarihli toplantısında1-) Kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine,2-) Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,3-) Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") müracaat edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda 17.04.2023 (Bugün) SPK'ya başvuruda bulunulmaktadır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 HUBGSYO_Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139380BIST