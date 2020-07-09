***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarınca yapılan açıklamadırŞirketimizin 31.12.2018 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 32.156.000 TL olan Finansal Yatırımlar kalemi, 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %56 artış ile 50.036.250 TL olmuştur. Bu artış portföyümüzde yer alan finansal varlıkların değerlemesi sonucu ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artışlarından kaynaklanmaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858494BIST