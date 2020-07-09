***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 18:45
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimizin 31.12.2018 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 32.156.000 TL olan Finansal Yatırımlar kalemi, 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %56 artış ile 50.036.250 TL olmuştur. Bu artış portföyümüzde yer alan finansal varlıkların değerlemesi sonucu ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artışlarından kaynaklanmaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858494
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0128
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,31
|Açılış
|: 397,60
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6268
|8,6700
|% 0,05
|
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,92
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.603
|-2,00
|
|Tam
|2.657
|2.671
|-2,10
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-1,10
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,83
|
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