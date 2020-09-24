***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 09:51
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 24.09.2020 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876394
BIST
12:521.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:527,6992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:528,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:52457,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,67
|Açılış
|: 458,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CRFSA
|23,98
|21.128.433
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.756.795
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|ACSEL
|14,76
|22.695.474
|% 9,99
|
|AYCES
|113,40
|1.607.579
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.271.154
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.310.629
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|599.665.703
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|526.727.845
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|329.613.499
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,36
|234.779.056
|% 2,16
|
|GARAN
|6,61
|202.958.711
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,28
|526.727.845
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|329.613.499
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|186.017.245
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|234.779.056
|% 2,16
|
|SISE
|6,82
|599.665.703
|% 0,44
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6922
|7,6985
|% -0,03
|
|Euro
|8,9625
|8,9703
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7717
|9,8207
|% -0,04
|
|Frank
|8,2812
|8,3311
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0478
|2,0581
|% 0,00
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-12,57
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.033
|3.108
|-37,59
|
|Yarım
|1.466
|1.503
|-18,19
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|