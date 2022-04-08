***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2022, 31.12.2021, 18.11.2021, 08.09.2021, 30.04.2021, 01.03.2021, 08.09.2020, 31.08.2020, 08.06.2020, 13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonuyla ilgili son olarak 05.01.2022 ve 31.12.2021 tarihli açıklamalarımızda, İştirakimiz Genz Biyoteknoloji A.Ş. ("Genz Biyo") tarafından yürütülen Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'na ilişkin olarakCihazın T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü test ve onayı için Ocak 2022'ye randevu alındığı, bu sürecin başarı ile tamamlanması sonrası T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıt incelemesinin olacağı belirtilmişti.Genz Biyo'dan söz konusu POC cihazının T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından denetiminin tamamlandığı, "Uygun" değerlendirme sonucu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na (TİTCK) gönderildiği, ÜTS onay işlemi için cevap beklendiği bilgisi edinilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018478BIST