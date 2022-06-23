***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.'nin ("PulpoAR") B2B odaklı AR çözümlerinin, ABD merkezli The Glimpse Group tarafından satın alınmasına ilişkin olarak 02.06.2022 tarihinde açıklama yapılmış, resmi sürecin henüz devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.Gelinen noktada PulpoAR'ın The Glimpse Group ile sözleşme imzaladığı, 04 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan PulpoAR'ın olağanüstü genel kurulu ile işlemin ve detaylarının kesinlik kazanacağı bilgisi edinilmiştir.Genel Kurulun yapılması ile birlikte satın alma işlemine ve Şirketimizin pay sahipliğine ilişkin sonuçlar paylaşılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038862BIST