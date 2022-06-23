***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 12:34
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraki PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.'nin ("PulpoAR") B2B odaklı AR çözümlerinin, ABD merkezli The Glimpse Group tarafından satın alınmasına ilişkin olarak 02.06.2022 tarihinde açıklama yapılmış, resmi sürecin henüz devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.
Gelinen noktada PulpoAR'ın The Glimpse Group ile sözleşme imzaladığı, 04 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan PulpoAR'ın olağanüstü genel kurulu ile işlemin ve detaylarının kesinlik kazanacağı bilgisi edinilmiştir.
Genel Kurulun yapılması ile birlikte satın alma işlemine ve Şirketimizin pay sahipliğine ilişkin sonuçlar paylaşılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038862
BIST
13:092.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,36
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.532
13:0917,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
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17,3796
En Düşük
17,2992
13:0918,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,3200
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|Önceki Kapanış
|: 18,2900
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18,3505
En Düşük
18,2245
13:091.020,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.020,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler13:09
|BASCM
|3,52
|274.516
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|73.233.010
|% 9,96
|
|FMIZP
|130,30
|59.456.781
|% 7,78
|
|ECZYT
|51,65
|60.757.501
|% 7,60
|
|AKSGY
|3,20
|54.171.224
|% 7,38
|
|UFUK
|71,40
|1.417.144
|% -9,96
|
|SNKRN
|21,72
|6.504.624
|% -9,50
|
|ETYAT
|2,97
|1.619.919
|% -6,31
|
|TSGYO
|4,65
|27.855.736
|% -5,49
|
|BAYRK
|6,74
|11.157.920
|% -4,40
|
|THYAO
|49,66
|1.995.377.302
|% -1,76
|
|ASELS
|24,48
|1.626.740.913
|% 5,06
|
|EREGL
|27,32
|808.267.656
|% -0,94
|
|SISE
|21,36
|694.942.283
|% -0,93
|
|ODAS
|3,12
|671.944.222
|% -3,70
|
|ODAS
|3,12
|671.944.222
|% -3,70
|
|YKBNK
|4,73
|452.659.086
|% -2,27
|
|TSKB
|2,10
|199.340.164
|% -3,67
|
|EKGYO
|2,58
|173.943.164
|% -0,39
|
|ASELS
|24,48
|1.626.740.913
|% 5,06
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3598
|17,3704
|% 0,10
|
|Euro
|18,3216
|18,3316
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2935
|21,4003
|% 0,49
|
|Frank
|18,0632
|18,1720
|% 0,61
|
|Riyal
|4,6115
|4,6346
|% 0,13
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|5,39
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,47
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.774
|6.871
|9,00
|
|Yarım
|3.326
|3.361
|5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,33
|