Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2022 12:34
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz iştiraki PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.'nin ("PulpoAR") B2B odaklı AR çözümlerinin,  ABD merkezli The Glimpse Group tarafından satın alınmasına ilişkin olarak 02.06.2022 tarihinde açıklama yapılmış, resmi sürecin henüz devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.
Gelinen noktada PulpoAR'ın The Glimpse Group ile sözleşme imzaladığı, 04 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan PulpoAR'ın olağanüstü genel kurulu ile işlemin ve detaylarının kesinlik kazanacağı bilgisi edinilmiştir.
Genel Kurulun yapılması ile birlikte satın alma işlemine ve Şirketimizin pay sahipliğine ilişkin sonuçlar paylaşılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038862


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:092.539
Değişim :  -0,17% |  -4,36
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.558 En Düşük
2.532
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 274.516 % 10,00  
MAKIM 15,56 73.233.010 % 9,96  
FMIZP 130,30 59.456.781 % 7,78  
ECZYT 51,65 60.757.501 % 7,60  
AKSGY 3,20 54.171.224 % 7,38  
daha fazla
13:09 Alış Satış %  
Dolar 17,3598 17,3704 % 0,10  
Euro 18,3216 18,3316 % 0,29  
Sterlin 21,2935 21,4003 % 0,49  
Frank 18,0632 18,1720 % 0,61  
Riyal 4,6115 4,6346 % 0,13  
daha fazla
13:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 5,39  
Altın Gr. 1.020 1.020 4,47  
Cumhuriyet 6.788 6.891 -56,00  
Tam 6.774 6.871 9,00  
Yarım 3.326 3.361 5,00  
Çeyrek 1.666 1.680 2,00  
Gümüş.Ons 20,93 20,96 -0,01  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 0,02  
B. Petrol 111 111 1,33  
Seans Raporu 13:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru