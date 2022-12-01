***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortağı MV Holding A.Ş.'den 300.000 TL tutarında borç alınmıştır. Söz konusu tutar 1/12/2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmiştir. Söz konusu tutar bedelli sermaye artırımı süreci kapsamında sermaye artırımının ticaret sicili nezdinde tescil edilmesinden sonra MV Holding A.Ş.'ye iade edilecektir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083731BIST