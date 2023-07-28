***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 22:31
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1 yıl süre ile Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız üye olarak Şevket Baran Asena'nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Boğaç Göncü'nün seçilmesine, Ümit Yaşar Karadeniz'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ersoy Kiraz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Mert Sadi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ifa etmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176876
BIST
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18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,8765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0256
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,8328
18:0529,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0838
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.692,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.692,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.701,51
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|134,20
|5.063.623.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|515.744.167
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|75.425.878
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.758
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.880.988
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.425.372
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.804.527
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.448.106
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.375.653.676
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.264.859.948
|% 2,84
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|SAHOL
|57,75
|6.091.717.648
|% 5,29
|
|KOZAL
|27,92
|6.069.849.979
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.765.857.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,50
|5.523.154.473
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,12
|1.381.259.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|15,05
|5.223.758.373
|% 4,73
|
|PETKM
|17,57
|5.678.645.302
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8738
|26,8765
|% -0,10
|
|Euro
|29,6148
|29,6379
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,4313
|34,6039
|% 0,20
|
|Frank
|30,7494
|30,9346
|% -0,38
|
|Riyal
|7,1423
|7,1782
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|14,22
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|7,69
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.031
|11.159
|16,00
|
|Yarım
|5.507
|5.605
|8,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.802
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,13
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
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17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem