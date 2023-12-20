***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Quin AI Limited'ın ("Quin'') 18.12.2023 tarihinde aldığı karar ile 1.284,09 İngiliz Sterlini olan ödenmiş sermayesi, yapılan 730.678,66 İngiliz Sterlini tutarındaki yatırım karşılığında 193,98 İngiliz Sterlini artırılarak 1.478,07 İngiliz Sterlini'ne çıkarılmış, Şirketimiz işbu sermaye artışına katılmamıştır. Şirketimizin Quin'deki payı %2,05'e düşmüştür. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227564BIST