***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2023 22:13
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Quin AI Limited'ın ("Quin'') 18.12.2023 tarihinde aldığı karar ile 1.284,09 İngiliz Sterlini olan ödenmiş sermayesi, yapılan 730.678,66 İngiliz Sterlini tutarındaki yatırım karşılığında 193,98 İngiliz Sterlini artırılarak 1.478,07 İngiliz Sterlini'ne çıkarılmış, Şirketimiz işbu sermaye artışına katılmamıştır. Şirketimizin Quin'deki payı %2,05'e düşmüştür. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227564
BIST
'
18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -63,01
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0393
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1368
En Düşük
29,0102
18:0531,9043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0573
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
18:051.902,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.902,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.894,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|49,50
|84.329.001
|% 10,00
|
|QNBFL
|858,00
|12.519.824
|% 10,00
|
|ISGSY
|23,76
|58.460.860
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|121.764.458
|% 9,99
|
|QNBFB
|283,75
|8.564.994
|% 9,98
|
|CATES
|46,80
|526.978.620
|% -10,00
|
|BINHO
|241,20
|182.845.474
|% -10,00
|
|PAPIL
|49,50
|59.981.195
|% -10,00
|
|ISBTR
|459.000,00
|4.590.000
|% -10,00
|
|SURGY
|35,68
|739.974.694
|% -9,99
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% -1,39
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 2,73
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 1,63
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% -8,75
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,28
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% -3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1242
|29,1300
|% 0,13
|
|Euro
|31,8828
|31,8988
|% -0,20
|
|Sterlin
|36,7356
|36,9198
|% -0,47
|
|Frank
|33,6377
|33,8403
|% -0,09
|
|Riyal
|7,7424
|7,7813
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,26
|24,29
|% 0,66
|
|Platin
|968,37
|970,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,87
|1.217,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,84
|2.035,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUFA
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 780, 104 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 55, 775.00 milyon TL de
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17:58SKYMD
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17:57BSOKE
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 740 adet işlem
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17:56USAK
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 326 adet işlem