***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarA Grubu pay sahibi Inveo Yatırım Holding A.Ş. tarafından bildirilen, Namık Kemal GÖKALP'e gerçekleştirilmek istenen A Grubu 315.000 adet payın ve A Grubu pay sahibi Ersin Refik PAMUKSÜZER tarafından bildirilen, Namık Kemal GÖKALP'e gerçekleştirilmek istenen A Grubu 70.000 adet payın devrine izin verilmesi için 14.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250252BIST