***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2024 23:17
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A Grubu pay sahibi Inveo Yatırım Holding A.Ş. tarafından bildirilen, Namık Kemal GÖKALP'e gerçekleştirilmek istenen A Grubu 315.000 adet payın ve A Grubu pay sahibi Ersin Refik PAMUKSÜZER tarafından bildirilen, Namık Kemal GÖKALP'e gerçekleştirilmek istenen A Grubu 70.000 adet payın devrine izin verilmesi için 14.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250252
BIST
'
18:059.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 8,21
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
18:0530,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1137
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8529
En Düşük
30,2546
18:0533,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0196
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
18:051.996,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 16,45
|Açılış
|: 1.996,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.998,24
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSUE
|14,33
|48.879.233
|% 109,50
|
|TKNSA
|44,00
|714.255.783
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|197.174.223
|% 10,00
|
|ISATR
|1.296.865,00
|1.296.865
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|403.204.984
|% 9,99
|
|FONET
|15,49
|595.951.914
|% -9,99
|
|KUVVA
|51,55
|8.421.867
|% -9,96
|
|ISBTR
|560.000,00
|5.095.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,21
|195.556.980
|% -8,11
|
|KLGYO
|5,05
|421.782.602
|% -8,01
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|SASA
|44,44
|8.555.150.801
|% 0,63
|
|THYAO
|282,50
|8.425.054.813
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,81
|4.915.699.675
|% 9,83
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|EKGYO
|10,58
|2.940.713.888
|% 1,44
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8292
|30,8390
|% 0,37
|
|Euro
|33,2325
|33,2376
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,7454
|38,9397
|% 0,41
|
|Frank
|34,8627
|35,0727
|% 0,25
|
|Riyal
|8,1984
|8,2396
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,38
|23,41
|% 0,66
|
|Platin
|907,76
|909,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,50
|954,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,31
|83,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,97
|2.012,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de