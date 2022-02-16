***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [HUNER]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHUNER.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş Miktar: 130.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 16.02.2022, Fiyat: 1,82 TL, Maksimum emir değeri: 236.600.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002001BIST