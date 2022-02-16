***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.02.2022 09:06
***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
HUNER.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş Miktar: 130.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 16.02.2022, Fiyat: 1,82 TL, Maksimum emir değeri: 236.600.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002001
BIST
11:592.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.046
11:5913,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0457
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6407
En Düşük
13,5716
11:5915,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0770
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
11:59814,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,75
|Açılış
|: 814,12
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
814,64
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler11:57
|PKENT
|870,10
|4.682.878
|% 10,00
|
|RALYH
|7,70
|15.278.155
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|22.842.039
|% 9,97
|
|CMENT
|31,82
|59.917
|% 9,80
|
|CEOEM
|18,38
|53.143.237
|% 9,60
|
|SANEL
|9,05
|907.833
|% -9,95
|
|INTEM
|93,20
|10.867.202
|% -4,31
|
|OTTO
|33,00
|293.898
|% -3,51
|
|GEREL
|5,03
|44.687.651
|% -3,45
|
|AGYO
|3,04
|54.841.988
|% -3,18
|
|THYAO
|30,08
|1.465.948.051
|% 0,40
|
|KRDMD
|12,04
|588.722.889
|% 1,01
|
|EREGL
|28,56
|398.505.565
|% 0,00
|
|SISE
|13,58
|366.232.757
|% 0,82
|
|FROTO
|258,90
|334.886.366
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,34
|189.441.521
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,07
|296.305.823
|% -0,49
|
|DOHOL
|2,96
|172.198.544
|% 2,42
|
|KRDMD
|12,04
|588.722.889
|% 1,01
|
|ODAS
|1,33
|64.414.611
|% 2,31
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6279
|13,6331
|% 0,29
|
|Euro
|15,5136
|15,5219
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,4359
|18,5284
|% 0,46
|
|Frank
|14,6661
|14,7545
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6214
|3,6396
|% 0,23
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,74
|
|Altın Gr.
|814
|814
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,08
|
|B. Petrol
|94,33
|94,33
|1,06
|
Seans Raporu
11:57
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12:12CEOEM
Yüzde 9.72 oranında artışla 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 987, 467 adet işlem
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12:11CEOEM
Yüzde 9.78 oranında artışla 18.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 977, 239 adet işlem
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12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 28 artarak (% 0.50 ) 2, 281
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12:10XU100
Endeks 2, 051 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 8, 624.00 milyon TL de
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12:07GOLTS
Yüzde 5.82 oranında artışla 39.64 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 139 adet işlem