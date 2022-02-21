***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.02.2022 09:22
***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., HUNER.E işlem koduyla 21/02/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1,82 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003047
BIST
13:572.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,68
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.038
13:5713,6364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0114
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
13:5715,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0346
|Açılış
|: 15,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
13:57832,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,31
|Açılış
|: 832,16
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler13:57
|DERHL
|5,72
|20.327.859
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|296.884.675
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|23.322.387
|% 9,95
|
|LKMNH
|14,58
|31.569.806
|% 9,62
|
|PNLSN
|12,08
|272.089.438
|% 7,66
|
|CEOEM
|15,31
|16.795.588
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.002.575
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|2.664.919
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,50
|2.609.239.027
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,74
|694.202.850
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|573.839.394
|% 0,50
|
|GARAN
|11,84
|538.360.102
|% 0,00
|
|FROTO
|270,90
|494.460.433
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,05
|573.839.394
|% 0,50
|
|ODAS
|1,36
|134.674.478
|% 0,00
|
|THYAO
|29,50
|2.609.239.027
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,74
|694.202.850
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|112.783.443
|% -0,43
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6274
|13,6364
|% -0,08
|
|Euro
|15,4886
|15,4998
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,5273
|18,6202
|% 0,14
|
|Frank
|14,8037
|14,8929
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6227
|3,6409
|% -0,10
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,14
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|5.530
|5.613
|-10,00
|
|Tam
|5.506
|5.643
|-8,87
|
|Yarım
|2.661
|2.730
|-4,29
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|-0,05
|