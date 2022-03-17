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***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

17.03.2022 17:04
***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Hun Yenilenebilir Enerji payları 18/03/2022 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 580.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
HUN YENILENEBILIR ENERJI XKTUM 18/03/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011136


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,16% |  45,20
Açılış :  2.104  
Önceki Kapanış :  2.089  
En Yüksek
2.136 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 27,74 100.195.075 % 9,99  
YEOTK 62,75 8.568.199 % 9,99  
PENTA 346,40 42.337.396 % 9,97  
GARFA 13,02 4.800.842 % 9,97  
CMBTN 206,30 14.414.185 % 9,97  
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17:10 Alış Satış %  
Dolar 14,7065 14,7188 % 0,71  
Euro 16,3000 16,3410 % 1,18  
Sterlin 19,2052 19,3015 % 0,31  
Frank 15,5916 15,6855 % 0,85  
Riyal 3,9042 3,9238 % 0,59  
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17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 17,68  
Altın Gr. 920 920 15,38  
Cumhuriyet 6.101 6.193 91,00  
Tam 6.065 6.218 84,35  
Yarım 2.932 3.008 40,81  
Çeyrek 1.470 1.504 20,40  
Gümüş.Ons 25,43 25,47 0,35  
Gümüş Gr. 12,00 12,03 0,23  
B. Petrol 105 105 7,41  
Seans Raporu 17:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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