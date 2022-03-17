***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
17.03.2022 17:04
***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Hun Yenilenebilir Enerji payları 18/03/2022 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 580.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
HUN YENILENEBILIR ENERJI XKTUM 18/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011136
BIST
17:122.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 45,20
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:1214,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0984
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:1216,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1950
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:12918,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 13,99
|Açılış
|: 918,68
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:10
|GZNMI
|27,74
|100.195.075
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.568.199
|% 9,99
|
|PENTA
|346,40
|42.337.396
|% 9,97
|
|GARFA
|13,02
|4.800.842
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.414.185
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.301.247
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.715.925
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|23.212.166
|% -4,05
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,74
|2.886.434.812
|% 2,43
|
|EREGL
|35,56
|2.746.441.538
|% 3,73
|
|GARAN
|11,90
|2.465.196.871
|% 0,34
|
|THYAO
|27,84
|2.142.259.695
|% 0,51
|
|FROTO
|305,30
|1.608.286.684
|% 6,56
|
|DOHOL
|3,43
|895.119.482
|% 4,57
|
|GARAN
|11,90
|2.465.196.871
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,74
|2.886.434.812
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,89
|743.569.720
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,26
|308.107.915
|% 1,35
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7065
|14,7188
|% 0,71
|
|Euro
|16,3000
|16,3410
|% 1,18
|
|Sterlin
|19,2052
|19,3015
|% 0,31
|
|Frank
|15,5916
|15,6855
|% 0,85
|
|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,59
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|17,68
|
|Altın Gr.
|920
|920
|15,38
|
|Cumhuriyet
|6.101
|6.193
|91,00
|
|Tam
|6.065
|6.218
|84,35
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|40,81
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|20,40
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,03
|0,23
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,41
|
Seans Raporu
17:10
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-
17:25AYEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 708, 846 adet işlem
-
17:24PENTA
Yüzde 9.97 oranında artışla 346.40 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 739 adet işlem
-
17:23KLKIM
Yüzde 6.41 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 561, 116 adet işlem
-
17:22EUHOL
Yüzde 9.93 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 809, 091 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 2, 134 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 28, 132.00 milyon TL de