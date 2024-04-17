Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

17.04.2024 18:10
***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [HUNER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
28000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
4,83
Satıcının Unvanı
Orhun Kartal
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. / 28.000.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
6,65
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
5,59 TL - 8,42 TL
İşlem Tarihi
18/04/2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Şirket) ortaklarından Orhun Kartal'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,83'üne tekabül eden toplam 28.000.000 TL nominal değerli payların İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'ne 1 TL nominal değerli pay için 6,65 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/04/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273936


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504 En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4413 32,4934 % 0,13  
Euro 34,6018 34,6584 % 0,33  
Sterlin 40,4012 40,6037 % 0,10  
Frank 35,6528 35,8315 % 0,22  
Riyal 8,6618 8,7052 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,25 28,28 % 0,66  
Platin 944,26 945,94 % 0,66  
Paladyum 1.022,98 1.025,47 % 0,66  
Brent Pet. 87,40 87,40 % 0,66  
Altın Ons 2.367,67 2.368,06 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru