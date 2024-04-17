***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [HUNER]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıHun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)28000000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)4,83Satıcının UnvanıOrhun KartalAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarıİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. / 28.000.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)6,65Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları5,59 TL - 8,42 TLİşlem Tarihi18/04/2024İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarHun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Şirket) ortaklarından Orhun Kartal'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,83'üne tekabül eden toplam 28.000.000 TL nominal değerli payların İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'ne 1 TL nominal değerli pay için 6,65 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/04/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273936BIST