***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 15:57
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006484
BIST
16:171.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,33
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
16:1714,0653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1697
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
16:1715,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1352
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
16:17872,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,25
|Açılış
|: 872,22
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler16:15
|PRKAB
|43,50
|26.531.320
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|234.359.517
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.692.442
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.495.289
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.262.147
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.268.232
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,08
|5.000.816.337
|% 6,69
|
|THYAO
|25,80
|3.815.455.272
|% 2,14
|
|EREGL
|34,58
|3.033.246.103
|% 4,22
|
|ASELS
|23,18
|1.406.216.664
|% -3,42
|
|GARAN
|11,66
|1.047.822.854
|% 0,34
|
|KRDMD
|13,08
|5.000.816.337
|% 6,69
|
|YKBNK
|3,68
|765.982.137
|% 1,38
|
|THYAO
|25,80
|3.815.455.272
|% 2,14
|
|GARAN
|11,66
|1.047.822.854
|% 0,34
|
|AKBNK
|7,07
|633.561.326
|% 0,43
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0623
|14,0706
|% 1,26
|
|Euro
|15,5986
|15,6511
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,6984
|18,7922
|% 1,32
|
|Frank
|15,2351
|15,3269
|% 1,11
|
|Riyal
|3,7390
|3,7578
|% 1,30
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-19,44
|
|Altın Gr.
|872
|873
|3,57
|
|Cumhuriyet
|5.794
|5.881
|81,00
|
|Tam
|5.767
|5.911
|79,68
|
|Yarım
|2.787
|2.859
|38,55
|
|Çeyrek
|1.398
|1.430
|19,27
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|7,44
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30XU100
Endeks 1, 988 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 25, 298.00 milyon TL de
-
16:30MSGYO
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 572, 632 adet işlem
-
16:29MGROS
Yüzde 4.47 oranında artışla 37.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 994, 390 adet işlem
-
16:28ISGSY
Yüzde 6.08 oranında artışla 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 104, 383 adet işlem
-
16:26PNSUT
Yüzde 4.36 oranında artışla 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 792, 542 adet işlem