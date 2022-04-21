***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2022 10:01
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022602
BIST
12:232.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 25,66
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.552
En Düşük
2.531
12:2314,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0124
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
12:2316,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1166
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
12:23917,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,44
|Açılış
|: 917,93
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
917,22
BIST En Aktif Hisseler12:21
|SMART
|6,27
|22.004.064
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.496.601
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|51.664.819
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,15
|2.146.820.725
|% 8,25
|
|TRGYO
|7,77
|100.593.128
|% 7,62
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,17
|86.648.995
|% -5,93
|
|MEPET
|3,47
|5.259.365
|% -4,67
|
|AVGYO
|3,02
|10.901.849
|% -3,21
|
|PNLSN
|11,71
|14.341.803
|% -2,98
|
|EKGYO
|3,15
|2.146.820.725
|% 8,25
|
|THYAO
|39,36
|1.730.841.903
|% 1,29
|
|GARAN
|14,43
|1.414.303.838
|% 1,69
|
|ASELS
|28,18
|1.174.147.464
|% 1,15
|
|YKBNK
|5,36
|723.642.184
|% 0,94
|
|EKGYO
|3,15
|2.146.820.725
|% 8,25
|
|ODAS
|2,59
|388.221.913
|% -0,77
|
|YKBNK
|5,36
|723.642.184
|% 0,94
|
|DOHOL
|3,92
|411.878.658
|% 2,08
|
|GARAN
|14,43
|1.414.303.838
|% 1,69
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6787
|14,6857
|% 0,10
|
|Euro
|16,0350
|16,0540
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,1149
|19,2108
|% 0,00
|
|Frank
|15,4152
|15,5081
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9029
|3,9225
|% 0,08
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,43
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|-9,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|-15,84
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|-7,66
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,10
|