***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 14:12
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023790
BIST
14:192.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -16,41
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:1914,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0273
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:1915,8114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0223
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:19906,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,91
|Açılış
|: 906,84
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|27.806.509
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,46
|59.990.661
|% 8,32
|
|LIDFA
|5,72
|26.725.307
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.903.566
|% -9,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,79
|16.794.883
|% -6,63
|
|ISBTR
|55.000,00
|54.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,82
|4.332.149.650
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,22
|1.850.921.592
|% 1,06
|
|TUPRS
|249,80
|1.069.584.101
|% -3,70
|
|SISE
|17,69
|1.039.843.730
|% -1,34
|
|EREGL
|34,34
|991.913.500
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,70
|723.150.099
|% -2,17
|
|ODAS
|2,46
|392.060.574
|% -0,81
|
|YKBNK
|5,06
|719.154.966
|% -1,36
|
|TSKB
|1,95
|243.062.374
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,22
|1.850.921.592
|% 1,06
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7884
|14,7923
|% 0,17
|
|Euro
|15,8062
|15,8147
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7297
|18,8236
|% -0,24
|
|Frank
|15,3700
|15,4626
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9304
|3,9501
|% 0,05
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,04
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,01
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|24,55
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|11,88
|
|Çeyrek
|1.456
|1.488
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,56
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 88 kaybederek (% -0.57 ) 2, 227
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14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, OTTO, DAGHL, SAFKR
-
14:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, EUHOL
-
14:30
BIOEN, KLSYN, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:30
EUHOL, VAKKO, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında