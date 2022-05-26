***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 15:57
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032712
BIST
17:132.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 36,44
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:1316,2830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0816
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:1317,4804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:13970,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,03
|Açılış
|: 970,74
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GESAN
|26,18
|127.887.893
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|105.954.872
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.015.117
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|167.764.168
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|47.337.698
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|204.206.317
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|41.997.790
|% -9,83
|
|HUNER
|2,57
|68.272.203
|% -5,51
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,10
|5.127.523.360
|% 3,38
|
|SISE
|21,06
|2.445.998.645
|% 0,10
|
|KARSN
|6,34
|1.732.293.669
|% 8,93
|
|ARCLK
|79,30
|1.456.495.571
|% 6,59
|
|KOZAL
|191,60
|1.454.499.424
|% 2,30
|
|KARSN
|6,34
|1.732.293.669
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,34
|319.012.673
|% 6,35
|
|YKBNK
|4,60
|720.574.792
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,63
|413.907.913
|% 1,15
|
|HALKB
|5,64
|889.961.778
|% -0,35
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2534
|16,2683
|% -0,59
|
|Euro
|17,4483
|17,4800
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,4408
|20,5433
|% -0,37
|
|Frank
|16,9356
|17,0377
|% -0,00
|
|Riyal
|4,3358
|4,3575
|% -0,28
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-1,67
|
|Altın Gr.
|970
|971
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|6.467
|6.564
|-5,00
|
|Tam
|6.431
|6.593
|-11,81
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|-5,72
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,86
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,46
|