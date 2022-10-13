***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 10:00
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071515
BIST
11:583.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 40,63
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.559
En Düşük
3.530
11:5818,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5919
En Düşük
18,5039
11:5818,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0775
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1030
En Düşük
17,9750
11:581.001,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.000,86
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.001,14
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler11:58
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|191.024.381
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|110.130.866
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|273.839.480
|% 9,98
|
|EMNIS
|51,40
|84.245
|% 9,64
|
|RODRG
|28,28
|5.195.674
|% -8,54
|
|USAK
|3,39
|49.139.888
|% -3,97
|
|ERCB
|48,46
|43.877.583
|% -3,56
|
|ETYAT
|7,34
|857.784
|% -3,42
|
|PRZMA
|4,93
|843.003
|% -3,33
|
|THYAO
|86,75
|2.172.380.395
|% 1,94
|
|AKBNK
|13,03
|759.421.411
|% 0,77
|
|KCHOL
|50,40
|722.584.428
|% 1,00
|
|ASELS
|31,42
|667.018.975
|% -0,63
|
|SASA
|82,55
|634.516.572
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,19
|400.753.040
|% 1,21
|
|DOHOL
|5,37
|375.860.334
|% 2,09
|
|ODAS
|8,08
|559.649.597
|% 3,72
|
|YKBNK
|8,34
|510.263.945
|% 1,71
|
|AKBNK
|13,03
|759.421.411
|% 0,77
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5855
|18,5875
|% 0,12
|
|Euro
|18,0872
|18,0994
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,5723
|20,6755
|% 0,12
|
|Frank
|18,5354
|18,6470
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,10
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|2,77
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.743
|6.798
|5,00
|
|Yarım
|3.286
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,05
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,77
|