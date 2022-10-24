***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:55
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073490
BIST
12:203.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 34,38
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:2018,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:2018,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0588
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:20985,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,01
|Açılış
|: 985,46
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:18
|FENER
|62,15
|364.821.445
|% 10,00
|
|TURGG
|249,70
|20.320.712
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|516.778.005
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|28.380.563
|% -9,98
|
|ORGE
|22,38
|127.195.041
|% -6,91
|
|YAPRK
|47,96
|33.618.852
|% -6,87
|
|KMPUR
|82,00
|61.048.035
|% -6,82
|
|THYAO
|98,90
|3.273.515.218
|% 0,97
|
|EREGL
|30,86
|2.387.103.144
|% 4,47
|
|KRDMD
|12,67
|1.838.269.899
|% 2,84
|
|TOASO
|106,10
|1.307.925.682
|% 9,10
|
|SASA
|97,05
|1.298.869.922
|% 4,19
|
|EKGYO
|4,67
|1.180.911.061
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,67
|1.838.269.899
|% 2,84
|
|ODAS
|7,62
|918.571.306
|% -3,91
|
|SKBNK
|1,97
|217.417.283
|% 0,51
|
|TSKB
|2,87
|303.365.678
|% -1,03
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5998
|18,6135
|% 0,17
|
|Euro
|18,2484
|18,2615
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,9949
|21,1002
|% 0,26
|
|Frank
|18,5090
|18,6205
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,13
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,65
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|6.625
|6.725
|-53,00
|
|Tam
|6.656
|6.763
|54,00
|
|Yarım
|3.243
|3.304
|24,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,54
|89,54
|-1,80
|