***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:00
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073788
BIST
11:113.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 18,74
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
11:1118,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:1118,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:11985,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 985,59
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TSPOR
|4,95
|241.064.807
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|18.159.124
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.642.031
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|410.042.514
|% 9,99
|
|FENER
|68,35
|112.272.609
|% 9,98
|
|PENTA
|63,80
|59.251.482
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|210.007.464
|% -9,89
|
|GESAN
|144,50
|354.079.728
|% -8,54
|
|YEOTK
|48,78
|55.972.718
|% -8,31
|
|SMRTG
|65,60
|112.348.681
|% -7,41
|
|THYAO
|101,10
|2.026.087.232
|% 1,61
|
|SASA
|106,30
|1.016.342.500
|% 6,30
|
|EREGL
|30,86
|816.915.267
|% 1,25
|
|YKBNK
|9,55
|796.223.697
|% 1,92
|
|EKGYO
|4,70
|766.750.527
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,70
|766.750.527
|% 1,51
|
|TSKB
|3,05
|385.546.733
|% 5,17
|
|SKBNK
|2,09
|239.914.016
|% 5,56
|
|YKBNK
|9,55
|796.223.697
|% 1,92
|
|ADESE
|1,26
|73.692.473
|% -3,08
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6098
|% 0,14
|
|Euro
|18,3613
|18,3712
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,9728
|21,0779
|% 0,27
|
|Frank
|18,5032
|18,6147
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,11
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-2,96
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.642
|6.746
|-23,00
|
|Yarım
|3.236
|3.293
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|-0,49
|
Seans Raporu
11:09
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