***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:10
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081305
BIST
10:464.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 15,61
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.543
En Düşük
4.500
10:4618,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:4619,1126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1224
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0886
10:461.043,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,11
|Açılış
|: 1.043,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,13
BIST En Aktif Hisseler10:45
|SEYKM
|9,57
|20.942.948
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.051.265
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.671.944
|% 9,99
|
|RYSAS
|20,60
|14.819.911
|% 9,98
|
|ALFAS
|85,55
|14.415.603
|% 9,96
|
|SILVR
|19,26
|2.378.090
|% -10,00
|
|SASA
|135,90
|138.627.785
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|96.088.379
|% -9,97
|
|ALCTL
|83,45
|16.855.041
|% -4,03
|
|IEYHO
|2,39
|32.797.255
|% -4,02
|
|KONTR
|182,10
|1.529.221.322
|% 4,24
|
|THYAO
|107,40
|964.420.771
|% 0,75
|
|PETKM
|15,28
|613.460.052
|% 1,87
|
|EKGYO
|5,57
|557.072.695
|% 1,46
|
|EREGL
|37,02
|513.594.961
|% 0,33
|
|EKGYO
|5,57
|557.072.695
|% 1,46
|
|ALBRK
|3,52
|270.483.799
|% 2,03
|
|ADESE
|1,40
|79.951.749
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,47
|142.098.420
|% 1,65
|
|YKBNK
|11,11
|479.684.861
|% 1,46
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6199
|% 0,06
|
|Euro
|19,0961
|19,1068
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,9637
|22,0739
|% -0,38
|
|Frank
|19,3997
|19,5166
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,06
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.967
|7.091
|-40,00
|
|Yarım
|3.383
|3.466
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.733
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,52
|87,52
|-0,10
|
Seans Raporu
10:45
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11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KOZAL, KOZAA
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11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 8 kaybederek (% -0.05 ) 3, 985
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11:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERUS, KERVN, EUREN, MZHLD, KARSN, ALFAS, BRKSN, EDIP, SEYKM, RYSAS
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11:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SILVR, SASA, HEKTS
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