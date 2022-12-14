***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:03
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087021
BIST
11:015.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 25,02
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.263
11:0118,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:0119,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:011.084,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.084,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|87.192.860
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|26.168.015
|% 9,98
|
|DAGI
|7,84
|32.219.445
|% 9,96
|
|OTTO
|79,50
|5.442.014
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,39
|14.570.366
|% -23,18
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|MEGAP
|8,17
|15.168.227
|% -5,00
|
|MEGAP
|8,17
|15.168.227
|% -5,00
|
|KRDMD
|18,67
|3.123.569.586
|% -0,80
|
|ASELS
|60,30
|1.825.558.318
|% 1,60
|
|THYAO
|144,40
|1.715.143.045
|% 0,28
|
|TTKOM
|21,26
|1.711.473.650
|% 6,67
|
|PETKM
|18,42
|1.402.778.741
|% 0,60
|
|KRDMD
|18,67
|3.123.569.586
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,12
|1.318.507.992
|% 2,65
|
|YKBNK
|11,88
|1.066.567.669
|% 2,86
|
|SNGYO
|3,76
|316.811.142
|% 3,58
|
|TTKOM
|21,26
|1.711.473.650
|% 6,67
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6466
|18,6492
|% 0,04
|
|Euro
|19,8192
|19,8251
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,9805
|23,0958
|% 0,03
|
|Frank
|19,9863
|20,1067
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,02
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.277
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.524
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,66
|80,66
|-0,02
|
Seans Raporu
11:01
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11:16VESTL
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11:13
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11:13XU100
Endeks 5, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 31, 998.00 milyon TL de