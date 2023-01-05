***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:39
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093517
BIST
11:045.395
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -128,55
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
11:0418,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7628
En Düşük
18,7265
11:0419,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0563
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:041.115,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.115,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.114,44
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DOGUB
|10,93
|27.531.969
|% 9,30
|
|BFREN
|5.712,10
|115.737.900
|% 9,20
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,56
|116.445.033
|% 8,08
|
|ULUSE
|202,50
|22.274.851
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,18
|6.110.674
|% -9,91
|
|BRKVY
|26,22
|19.107.328
|% -9,90
|
|MARTI
|5,48
|4.173.946
|% -9,87
|
|EREGL
|43,36
|4.456.755.006
|% 1,03
|
|THYAO
|144,90
|3.715.328.611
|% 0,28
|
|ASELS
|64,15
|2.150.466.098
|% -1,53
|
|KRDMD
|19,18
|1.986.694.633
|% -3,08
|
|EKGYO
|9,32
|1.587.553.838
|% -1,06
|
|EKGYO
|9,32
|1.587.553.838
|% -1,06
|
|EREGL
|43,36
|4.456.755.006
|% 1,03
|
|KRDMD
|19,18
|1.986.694.633
|% -3,08
|
|YKBNK
|11,56
|723.987.985
|% -0,69
|
|PETKM
|19,70
|1.098.849.870
|% -1,50
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7513
|18,7624
|% 0,11
|
|Euro
|19,9303
|19,9485
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4469
|22,5594
|% -0,39
|
|Frank
|20,1165
|20,2377
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9733
|4,9983
|% 0,08
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.561
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,83
|