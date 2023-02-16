***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:07
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113928
BIST
11:005.153
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 202,10
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
11:0018,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:0020,2232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0650
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:001.115,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.115,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:00
|KONYA
|3.586,90
|14.351.187
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|180.696.103
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|3.736.962
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.065.613
|% 9,99
|
|TUPRS
|632,30
|358.382.582
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,35
|1.715.649
|% -8,72
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|MACKO
|60,95
|213.216.111
|% -7,51
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|RODRG
|73,20
|17.056.482
|% -6,15
|
|THYAO
|147,20
|2.921.427.472
|% 5,22
|
|EREGL
|43,74
|2.123.564.787
|% 5,86
|
|SISE
|45,40
|1.171.343.389
|% 6,32
|
|AKBNK
|16,88
|1.054.956.471
|% 4,39
|
|ASELS
|60,60
|1.037.042.056
|% 4,12
|
|EKGYO
|7,57
|519.288.826
|% 5,14
|
|AKBNK
|16,88
|1.054.956.471
|% 4,39
|
|YKBNK
|9,42
|547.226.701
|% 5,37
|
|EREGL
|43,74
|2.123.564.787
|% 5,86
|
|ALBRK
|3,46
|164.827.419
|% -0,29
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8511
|18,8565
|% 0,04
|
|Euro
|20,2133
|20,2232
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,6385
|22,7520
|% 0,14
|
|Frank
|20,3439
|20,4665
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0115
|5,0366
|% 0,04
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,20
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|1,99
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.580
|7.645
|10,00
|
|Yarım
|3.703
|3.741
|5,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.870
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,16
|0,03
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|0,58
|
Seans Raporu
11:00
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11:15VAKBN
Yüzde 7.94 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 363, 004 adet işlem
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 281, 52 artarak (% 5.14 ) 5, 763
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11:14XU100
Endeks 5, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 35 üstünde . İşlem hacmi 24, 414.00 milyon TL de
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11:14BUCIM
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 363, 062 adet işlem
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11:12CIMSA
Yüzde 9.51 oranında artışla 118.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 756 adet işlem