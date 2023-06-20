***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2023 16:23
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160465
BIST
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16:295.238
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -31,21
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:2923,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:2925,7273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0257
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:291.469,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,73
|Açılış
|: 1.469,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.467,81
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AYCES
|147,40
|107.705.175
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.551.390
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|40.619.934
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|387.916.203
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|30.786.000
|% 9,98
|
|YAPRK
|72,45
|324.790.124
|% -10,00
|
|BMSTL
|60,30
|156.133.016
|% -9,93
|
|SRVGY
|205,00
|100.661.097
|% -9,77
|
|PASEU
|33,10
|2.687.388.531
|% -9,51
|
|IHAAS
|113,30
|38.296.585
|% -9,43
|
|THYAO
|171,20
|5.008.730.066
|% -1,61
|
|YKBNK
|12,42
|3.741.781.068
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,87
|3.034.639.165
|% 1,94
|
|PASEU
|33,10
|2.687.388.531
|% -9,51
|
|SASA
|53,35
|2.038.593.276
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,65
|679.678.915
|% -1,92
|
|PASEU
|33,10
|2.687.388.531
|% -9,51
|
|ODAS
|6,45
|499.153.765
|% -3,44
|
|KOZAL
|20,28
|1.059.250.399
|% -1,74
|
|ALBRK
|2,75
|114.919.382
|% -1,08
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5659
|23,5717
|% -0,01
|
|Euro
|25,7221
|25,7316
|% -0,08
|
|Sterlin
|29,9103
|30,0603
|% -0,65
|
|Frank
|26,1256
|26,2829
|% -0,49
|
|Riyal
|6,2651
|6,2965
|% -0,18
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-9,93
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.473
|-8,10
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.638
|9.883
|-42,28
|
|Yarım
|4.723
|4.793
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.361
|2.397
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|-0,37
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-0,05
|
Seans Raporu
16:27
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16:41PSGYO
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16:39XU050
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