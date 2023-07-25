HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler10:43
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|26,9487
|26,9543
|% 0,05
|Euro
|29,8418
|29,8653
|% 0,40
|Sterlin
|34,5662
|34,7396
|% 0,22
|Frank
|30,9371
|31,1235
|% 0,09
|Riyal
|7,1648
|7,2007
|% -0,12
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|6,75
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|3,37
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|Tam
|11.054
|11.180
|26,00
|Yarım
|5.527
|5.616
|13,00
|Çeyrek
|2.764
|2.808
|7,00
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,18
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,27
|0,13
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,19
Seans Raporu 10:43
- 10:58YEOTK Yüzde -8.39 oranında düşüşle 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 553, 783 adet işlem
- 10:57CWENE Yüzde -4.64 oranında düşüşle 265.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 804 adet işlem
- 10:56HUNER Yüzde -3.88 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 993, 390 adet işlem
- 10:55ZOREN Yüzde -5.30 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 173, 036 adet işlem
- 10:54XU100 Endeks 6, 648 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 26, 941.00 milyon TL de