***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 15:31
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BM Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından,Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BM Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023475
BIST
15:212.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,82
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:2114,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0268
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:2115,8738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0478
|Açılış
|: 15,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:21901,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -14,02
|Açılış
|: 901,65
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
901,43
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ACSEL
|39,20
|35.059.385
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|10.193.908
|% 9,94
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|2.733.449
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,21
|6.011.978
|% -4,68
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,78
|3.480.534.489
|% 0,10
|
|GARAN
|14,97
|2.531.888.736
|% 5,50
|
|SISE
|17,94
|1.707.280.489
|% 0,62
|
|ASELS
|27,18
|1.337.467.946
|% 0,67
|
|AKBNK
|9,31
|1.285.332.072
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,78
|999.638.841
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|665.299.154
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|475.156.041
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,18
|1.194.601.290
|% 1,57
|
|GARAN
|14,97
|2.531.888.736
|% 5,50
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7638
|14,7695
|% 0,18
|
|Euro
|15,8665
|15,8738
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7564
|18,8505
|% -0,60
|
|Frank
|15,4006
|15,4933
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9246
|3,9443
|% 0,13
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-33,89
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-11,76
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|-77,00
|
|Tam
|5.994
|6.143
|-79,71
|
|Yarım
|2.897
|2.972
|-38,56
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-19,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,29
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,74
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36GARAN
Yüzde 5.50 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 179, 856 adet işlem
-
15:35NATEN
Yüzde 4.36 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 228 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 233.00 milyon TL de
-
15:34SMRTG
Yüzde 5.70 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 762, 836 adet işlem
-
15:32DAPGM
Yüzde 7.35 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 594, 156 adet işlem