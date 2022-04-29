***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2022 14:12
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022/25.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BM Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2022
Tescil Tarihi
29.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.04.2022-10570
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BM Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.04.2022 tarihinde tescil ve aynı tarihli 10570 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025495
BIST
14:262.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,33
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.411
14:2614,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0494
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
14:2615,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1150
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:26913,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 13,38
|Açılış
|: 913,78
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
914,50
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:24
|EGSER
|23,76
|51.316.504
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.866.352
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.080.505
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.318
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.353.890
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.377.214
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|16.007.666
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,84
|25.955.707
|% -8,83
|
|FORMT
|1,41
|13.431.577
|% -7,24
|
|THYAO
|40,64
|2.426.284.721
|% 0,35
|
|TUPRS
|235,30
|698.947.307
|% -1,13
|
|EREGL
|33,46
|694.836.142
|% 0,90
|
|SISE
|17,80
|687.243.010
|% 0,51
|
|ASELS
|24,40
|621.258.998
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,62
|571.567.489
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|375.472.148
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|131.434.762
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,87
|439.744.919
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,93
|615.591.329
|% -0,45
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8345
|14,8410
|% 0,35
|
|Euro
|15,6636
|15,6753
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,5944
|18,6877
|% 1,26
|
|Frank
|15,2148
|15,3064
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9445
|3,9643
|% 0,39
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,27
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,71
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|85,82
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|41,52
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,76
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,17
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,73
|