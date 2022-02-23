***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04.01.2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ileİlk yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatları çerçevesinde hazırlanmış olan "Bilgilendirme Politikası" ektedir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003710BIST