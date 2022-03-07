***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen birincil halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 80.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den 580.000.000 TL'ye yükseltilmiş olması sebebiyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007902BIST