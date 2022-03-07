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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

07.03.2022 17:45
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen birincil halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 80.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den 580.000.000 TL'ye yükseltilmiş olması sebebiyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
  
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007902


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