***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.03.2022 17:45
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen birincil halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 80.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den 580.000.000 TL'ye yükseltilmiş olması sebebiyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007902
BIST
17:412.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,81
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:4114,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1261
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:4115,6562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0802
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:41910,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 11,55
|Açılış
|: 910,79
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PETUN
|24,26
|87.563.305
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.100.598
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|176.326.204
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.839.657
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|AVHOL
|5,37
|10.781.091
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|58.663.418
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.354.127
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.387.274
|% -9,69
|
|EUHOL
|2,93
|26.439.440
|% -9,29
|
|KRDMD
|14,31
|4.636.111.358
|% 5,84
|
|THYAO
|25,82
|3.593.960.786
|% 2,06
|
|EREGL
|34,72
|2.699.650.114
|% 2,12
|
|GARAN
|11,78
|1.685.317.912
|% -0,59
|
|ASELS
|24,34
|1.535.523.052
|% 0,58
|
|KRDMD
|14,31
|4.636.111.358
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,09
|518.144.290
|% 2,45
|
|ODAS
|1,36
|327.974.765
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,94
|620.161.230
|% 1,73
|
|YKBNK
|3,64
|615.080.369
|% -0,27
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3357
|14,3403
|% 0,89
|
|Euro
|15,6342
|15,6562
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,8084
|18,9027
|% 0,17
|
|Frank
|15,4253
|15,5182
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8044
|3,8235
|% 0,72
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|9,74
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,61
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,95
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:55PINSU
Yüzde 4.90 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 376, 433 adet işlem
-
17:54TATGD
Yüzde 4.07 oranında artışla 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 735, 894 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 12 artarak (% 0.59 ) 2, 250
-
17:53KRDMD
Yüzde 5.92 oranında artışla 14.32 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 183, 825 adet işlem
-
17:52KRDMA
Yüzde 4.40 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 334 adet işlem