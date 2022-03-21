***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.03.2022 15:12
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 08.03.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-18331 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011733
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0441
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0367
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
18:05921,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,02
|Açılış
|: 922,18
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8252
|14,8337
|% 0,30
|
|Euro
|16,3872
|16,4004
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5162
|19,6141
|% 0,43
|
|Frank
|15,8832
|15,9789
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9404
|3,9602
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|12,89
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,81
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,23
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,35
|