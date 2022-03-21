***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin başvurumuzSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 08.03.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-18331 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011733BIST